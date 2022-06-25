Омск, 25 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Омской области за весь период пандемии коронавируса подтверждено 208 577 случаев заражения. За сутки выявлено 34 новых носителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Тест на коронавирус

В ковидные стационары региона госпитализировано ещё 32 человека.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 203 434 пациента, в том числе 38 за сутки. Жертвами коронавируса стали 4414 жителей.