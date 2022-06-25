В Омской области COVID-19 заболели ещё 34 человека
Омск, 25 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Омской области за весь период пандемии коронавируса подтверждено 208 577 случаев заражения. За сутки выявлено 34 новых носителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.
Тест на коронавирус
В ковидные стационары региона госпитализировано ещё 32 человека.
Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 203 434 пациента, в том числе 38 за сутки. Жертвами коронавируса стали 4414 жителей.