Тбилиси, 25 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и правительство, которое он возглавляет, должны уйти в отставку, чтобы стран получила статус кандидата на вхождение в Евросоюз. Об этом 24 июня заявил на протестном митинге в Тбилиси один из лидеров неправительственной организации «Позор» Шота Дигмелашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По его мнению, отставка правительства нужна, чтобы создать новое правительство с участием представителей оппозиции. Также он требует, чтобы правящая партия «Грузинская мечта» избавилась от влияния, которое на неё якобы оказывает основатель партии и крупнейший в стране бизнесмен Бидзина Иванишвили.

«Мы даем правительству срок, у властей есть одна неделя, чтобы свергнуть правительство Бидзины Иванишвили, — сказал Дигмелашвили. — Если лично Бидзина Иванишвили не прислушается к волеизъявлению грузинского народа, мы придем даже в большем количестве, чем мы сегодня».

Напомним, Еврокомиссия опубликовала список из 12 условий, которые должны быть выполнены в Грузии в течение полугода для получения статуса кандидата в ЕС. В первую очередь требуется примирение властей с оппозицией, а также провести «деолигархизацию». Кроме того, от