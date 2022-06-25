Черлакский район, , 12:36 — REGNUM В Черлакском районе Омской области правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла поздно вечером 24 июня.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 на трассе Оконешниково — Черлак не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.

«В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки», — отметили в ведомстве.