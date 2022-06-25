Владивосток, 7 сентября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Россия откажется поставлять энергоносители в европейские страны, если решения их властей будут противоречить контрактам на поставку энергоресурсов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 7 сентября в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

Цитата из м/ф «Большой злой лис и другие сказки». реж Бенжамин Ренне. 2017. Франция, Бельгия Волк за готовкой

Он подчеркнул, что не будет никаких поставок, выходящих за рамки контрактов. Это относится к нефти, углю, топочному мазуту. Россия не будет делать ничего навязанного.

В этой связи президент вспомнил сказку о волке, который пытался поймать рыбу в проруби на собственный хвост.

«Им останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мёрзни, мёрзни волчий хвост», — сказал Путин.

Читайте также: Путин оценил недовольство граждан ФРГ ростом цен на энергию