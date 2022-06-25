Донецк, , 12:33 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую и Александровку снарядами калибра 122 мм. Об этом 25 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты: спецоперация России на Украине — все новости»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:17 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм; ️12:22 — н.п. Новомихайловка — н.п. Александровка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов».

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов»