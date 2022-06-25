Москва, , 12:31 — REGNUM Молдавия может войти в состав Евросоюза не путём получения статуса члена сообщества, с помощью создания новой «Великой Румынии». Об этом 25 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

«Молдавия встала в длинную очередь на вступление в ЕС, растянутую на десятилетия. В добрый путь! Но ведь хочется быстрее. Поэтому гораздо более актуальным становится другой способ получения членства в Евросоюзе: создание новой Великой Румынии (Romania Mare)», — отметил он, комментируя вопрос ТАСС о получении Кишиневом статуса кандидата в ЕС.

Также замглавы Совбеза РФ уточнил, что политики Румынии давно водят «политические хороводы» вокруг Молдавии и накануне сделали это буквально на совместном заседании парламентов двух стран, что смотрелось «весьма забавно», однако «последствия могут быть куда менее смешными».

При это Медведев указал, что страны Запада чуть ли не законодательно пытаются запретить России считать украинский народ близким и для этого всячески провоцируют углубление конфликта, однако в случае с румынами и молдаванами ситуация иная.

«Бухарестским чиновникам, науськанным брюссельскими «интеграторами», не даёт покоя идея воссоздания похороненного Красной армией в годы Великой Отечественной войны проекта Великой Румынии. В последнее время они открыто наращивают разноформатные усилия по «легальному» поглощению Молдавии», — написал он.

Кроме того, замглавы Совбеза России пояснил, что со стороны румынских властей речь идёт даже не об объединении «братских народов», так как они высокомерно воспринимают междуречье Днестра и Прута как свою «временно отколовшуюся» провинцию.

«Неудивительно категорическое неприятие более чем половиной молдавского общества навязываемого извне аншлюса. В Приднестровье же флаг Румынии, прочно ассоциируемый с горем и страданиями времён Великой Отечественной войны, не желает видеть абсолютное большинство жителей», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что высокие темпы инфляции в республике вызваны внешними факторами, и пока не стоит ожидать, что они снизятся.