Чебоксары, 25 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Торжественное открытие I Всероссийской детской фольклориады прошло в Чебоксарах 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Выступление детских танцевальных ансамблей

Детская фольклориада собрала более тысячи мальчишек и девчонок со всей страны. В рамках церемонии открытия прошло костюмированное шествие юных артистов народного творчества по главным улицам столицы Чувашии.

«Видя ваш задор и энергетику, мы точно понимаем, что у нашей страны есть прекрасное будущее», — обратилась к участникам фольклориады заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

Детская фольклориада проводится в 2022 году впервые. Фестиваль станет одним из крупнейших мероприятия Года культурного наследия народов России.

Фольклориада продлится пять дней. В ней примут участие детские фольклорные, хореографические, народно-певческие и инструментальные ансамбли из 76 регионов России.