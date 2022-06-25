25 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Украинский конфликт закончится за тем столом переговоров, где представитель Украины подпишет акт о безоговорочной капитуляции. Мнения соцсетей о заявлении Йенса Столтенберга.

Светлана Шаповалова, , 13:03 — REGNUM Слова генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга по поводу того, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, активно обсуждают в социальных сетях. По мнению людей, единственная цель таких переговоров — ослабление России. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Z Иван Шилов © ИА REGNUM

«За каким ещё столом? Сказали вроде — на поле боя», — напомнил Андрей Есютин.

«Никаких переговоров! Только капитуляция!» — считает Игорь Попов.

«О, недоговороспособный про договора закукарекал. Украина не сохранится ни в каком виде, иначе рецидив неизбежен. Европка, как всегда в своем духе: когда всё идет не по плану — пытается всех обмануть. Европка, напиши свои мысли на клочке мятой бумажки и передай в наш МИД. Может его даже прочитают. Ты же свою договороспособность и право слила окончательно», — отозвался о Столтенберге Максим Кузнецов.

«Если НАТО считает, что конфликт должен закончиться за столом переговоров, то это значит, что никаких переговоров быть не должно — только безоговорочная капитуляция и международный трибунал, без единого участия стран Запада», — рассуждает Александр Бурлуцкий.

Столтенберг. Нато Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что удивительно, не соврал Столтенберг! Полностью описал весь план Запада: как можно дольше мурыжить Россию Украиной, как можно больше давить на Россию, а для этого как можно чаще подписывать с кремлёвским мечтателем разные «Минские соглашения», дающие необходимую передышку украинским нацикам для оснащения и вооружения», — отметил Игорь Рогатин.

«Поздно батенька! Проехали! Будет совершенно иначе!» — ответил на слова Столтенберга Вячеслав Лужин.

«Вроде ещё недавно Столтенберг орал, что война до последнего хохла? Дошло, наверное, что жизнь в Европе ухудшается, «халявщики» уже тащат всё, что плохо лежит, что хорошо — тоже тащат!» — напомнил Станислав Соловьев.

«Столтенберг как уж на сковородке — то кричал, что только физическая победа Украины будет иметь место. Как наши прижали немного, то сразу за дипломатическое урегулирование. А сами дровишки в костер кидают, думая, что будут в выигрыше. Похоже, такого не будет, да еще и санкции по самим бьют… Хамелеон политический», — поддерживает Марина.

«Как Зеленский признает суверенитет России над всей территорией Украины, так сразу вопрос и решится. Можно и на переговорах», — считает Александр Иванов.

«Эти «переговорщики» только месяц назад говорили, что Россию необходимо убедить только с помощью оружия и сплоченного бойкота и санкций. Уже с самого верха звучало, что доверия больше не будет ни к устным, ни к письменным соглашениям. Видимо экономические отношения с ними теперь только по предоплате. А политические — с позиции силы. Другой язык они не понимают. И не хотят», — соглашается С.

«Разбудили медведя. Теперь глотайте по полной. И до конца». — заметил Р.

«После окончания спецоперации посидим, поговорим за столом», — считает Александр Касперский.

«Украина создана Россией, теперь пора переименовать…» — считает Шамиль.

«Украинцам стоило бы избавиться от этой странной мысли о собственной важности, чтобы быстро вернуться к нормальной жизни», — отметила Кристина Фокина.

«Украинский кризис разрешится, когда не будет больше Украины», — считает Марина Винтер.

«Украина — это не просто западный проект «анти-Россия», а по сути действовавший последние 30 лет трудовой воспитательный концлагерь для русскоязычного населения. Все эти годы происходило постепенное расчеловечивание «москалей» и «кацапов», которое ускорилось и достигло своего апогея в 2014 году.

Именно тогда украинская авиация бомбила Луганск и Донецк, убивая женщин и детей, а в Одессе в Доме профсоюзов националисты живьем сжигали людей, смеясь и оправдывая это тем, что убивают «сепаров» и «колорадов». Последние 8 лет на Украине происходило жесточайшее подавление всякого свободомыслия и малейших симпатий по отношению к России», — напомнила Светлана.

«Причем и Украину предупреждали. Потеряете государственность. Нет, скопили многотысячную армию на границе с Донбассом. Сначала Донбасс. Потом к нашему Крыму полезли бы? И НАТО конкретно предупредили и предложили не доводить до греха. Посмеялись на Западе? Подождите. Закончим СВО. Поговорим. Объявили нам экономическую войну. Ну тогда без обид», — поделился мнением Виктор Май.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что конфликт на Украине, вероятно, завершится за столом переговоров, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью испанской газете El País. По его словам, Североатлантический альянс помогает жителям Украины «оставаться суверенной и независимой европейской нацией».

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