Москва, 25 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 213 самолетов и 132 вертолета. Об этом 25 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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Также уничтожены 1355 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3797 танков и других боевых бронированных машин, 670 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3848 единиц специальной военной автомобильной техники.