Тбилиси, 26 июня, 2022, 21:29 — ИА Регнум. На прошедшем у здания парламента Грузии в Тбилиси массовом митинге оппозиция выдвинула требование отставки правительства, сообщает 24 июня Первый канал грузинского телевидеения.

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Один из организаторов гражданского движения «Домой в Европу» Шота Дигмелашвили заявил, что грузинскому правительству даётся недельный срок для отставки. По его словам, следующий митинг в Тбилиси состоится 3 июля, до этого оппозиционеры прибудут во все города и села и там будут собирать сторонников.

Дигмелашвили пригрозил, что акции будут продолжаться до тех пор, пока олигархия в Грузии не будет распущена.

Напомним, что поводом для организации митингов оппозиции стало непредоставление Грузии статуса кандидата в члены Европейского союза.