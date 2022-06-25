Москва, 25 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области. Об этом 25 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

VoidWanderer «Точка-У»

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Также перехвачены 16 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Бражковка, Долгенькое, Глинское Харьковской области, Авдеевка Донецкой Народной Республики и в районе острова Змеиный.