Москва, 25 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом 25 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

U.S. Air Force БПЛА

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты: спецоперация России на Украине — все новости»

БПЛА уничтожены в районах населенных пунктов: Капитаново, Попасная Луганской Народной Республики, Барвенково, Андреевка, Большие Проходы, Великая Камышеваха, Вербовка, Долгенькое, Донецкое, Изюм, Малые Проходы, Ольховатка, Малая Камышеваха, Червоный Шахтер Харьковской области, Пятихатка Днепропетровской области, Бобровый Кут, Малая Сейдеминуха, Молодежное Херсонской области и в районе острова Змеиный.