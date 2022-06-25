Заиграевский район, Бурятия, , 12:25 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии 17-летняя девушка погибла, попав под поезд. Трагедия произошла рано утром 25 июня, сообщает Infpol со ссылкой на данные Следственного комитета Росссии.

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Около 6:30 по местному времени на станции Онохой машинист электровоза заметил на путях человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако из-за близкого расстояния наезда избежать не удалось.

Пострадавшая скончалась на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 июня в Тюмени электропоезд сбил двух женщин. Пострадавших местных жительниц направили в больницу.

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