В Бурятии 17-летняя девушка попала под поезд
Заиграевский район, Бурятия, 25 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Заиграевском районе Бурятии 17-летняя девушка погибла, попав под поезд. Трагедия произошла рано утром 25 июня, сообщает Infpol со ссылкой на данные Следственного комитета Росссии.
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Железная дорога
Около 6:30 по местному времени на станции Онохой машинист электровоза заметил на путях человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако из-за близкого расстояния наезда избежать не удалось.
Пострадавшая скончалась на месте.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 июня в Тюмени электропоезд сбил двух женщин. Пострадавших местных жительниц направили в больницу.
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