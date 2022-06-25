Ереван, , 12:23 — REGNUM Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении перекрыли канал нелегальной миграции из страны, организованный сетью туристических агентств Еревана. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба СНБ.

Задержанные Скриншот видео YouTube страницы Tac Pattaya

«В ходе предварительного следствия по уголовному делу были установлены личности граждан РА, незаконно выехавших или пытавшихся выехать с территории РА через туристические фирмы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы в ходе обысков следователи нашли материалы для изготовления поддельных документов, а также и готовые поддельные документы. Были задержаны пять человек, из которых троих поместили в СИЗО.

Сообщается, что выявили 20 граждан, которые получили разрешение на въезд в другие страны, пользуясь поддельными документами.

В СНБ отметили, что максимальное наказание за организацию незаконной миграции составляет восемь лет лишения свободы.