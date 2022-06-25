Москва, , 12:22 — REGNUM В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии ВС России уничтожено более 780 националистов. Об этом 25 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Также уничтожено восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Ураган», 10 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 специальных автомобилей.

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