Москва, 25 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено восемь артиллерийских взводов РСЗО «Ураган». Об этом 25 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Gov.ua РСЗО «Ураган»

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Взводы уничтожены в районах Курахово, Новоселовка Вторая, Украинск, Воздвиженка и два артиллерийских взвода в районах Украинск, Яснобродовка, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики.