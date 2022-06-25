Москва, , 12:17 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены живая сила и военная техника в 284-х районах. Об этом 25 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Также уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровка Луганской Народной Республики, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43-х районах.

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