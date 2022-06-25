Прощание с певцом Пьером Нарциссом перенесли на 29 июня
Москва, 25 июня, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Церемония прощания с ранее скончавшимся российским певцом камерунского происхождения Пьером Нарциссом, намеченная на 25 июня, переносится на среду, 29 июня. Об этом 25 июня сообщила бывшая супруга артиста Валерия Калачева.
Как отметила экс-супруга Нарцисса, слова которой приводит РИА Новости, с похоронами артиста возникла острая форс-мажорная ситуация и потому она просит всех наших друзей и поклонников певца, а также неравнодушных к его творчеству «развернуться прямо сейчас».
«Острый форс-мажор. Это (прощание) переносится на среду. На том же месте, с 12 до 15. Мы сейчас урегулируем вопросы внутренние между странами, семьями», — сказала она.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня стало известно, что российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс ушёл из жизни в возрасте 45 лет.