Москва, 25 июня 2022, 12:13 — REGNUM В подразделениях ВСУ и территориальной обороны продолжаются отказы от выполнения поставленных задач. Об этом 25 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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«Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствию тяжелого вооружения», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в н. п. Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожено до 80 польских наёмников.
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