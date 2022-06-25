Москва, 25 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В подразделениях ВСУ и территориальной обороны продолжаются отказы от выполнения поставленных задач. Об этом 25 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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«Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствию тяжелого вооружения», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в н. п. Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожено до 80 польских наёмников.