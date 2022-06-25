Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Американский комик и актёр Дэвид Спейд пожертвовал деньги сотруднику сети фастфуда Burger King, который за 27 лет не пропустил ни одного рабочего дня. Об этом 25 июня пишет TMZ.

Дэвид Спейд Цитата из х/ф «Без чувств». Реж. Пенелопа Сфирис. США. 1998 год.

Спейд перевёл на страницу Кевина Форда на краудфандинговой платформе GoFoundMe $5 тыс. Как отмечает издание Daily Mail, за три дня сотруднику сети фастфуда уже пожертвовали $80 тыс. — на эти деньги 60-летний Форд планирует купить новый автомобиль, а также съездить в другой штат к своим дочерям.

ИА REGNUM напоминает, что в Сети «завирусилось» видео, на котором Кевин Форд за 27 лет работы в Burger King получает подарки от сети ресторанов — билет в кино, конфеты, стакан для кофе и несколько ручек за то, что ни разу не пропустил свою смену. Зрители оказались «в шоке» от подарков, потому что считают, что Форд заслужил большего. Дочь сотрудника Burger King Серина Форд создала ему страницу на GoFoundMe: «Мой папа продолжает работать здесь, потому что, хотя он выглядит молодо, он приближается к пенсионному возрасту, и уход будет стоить ему выхода на пенсию. Мы никоим образом не просим денег, и он не ожидает денег, но если кто-то хочет благословить его, он с удовольствием навестит своих внуков», — объяснила она.

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