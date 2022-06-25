Москва, 25 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в н. п. Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожено до 80 польских наёмников. Об этом 25 июня сообщили в Минобороны России.

Минобороны России Штурмовики Су-25 ВКС России

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Также уничтожено 20 боевых бронированных машин и 8 установок реактивных систем залпового огня «Град».

В районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения.