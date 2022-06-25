Кишинёв, , 12:09 — REGNUM Высокие темпы инфляции в Молдавии вызваны внешними факторами, и пока не стоит ожидать, что они снизятся. Об этом в эфире телеканала «Прайм» заявила президент республики Майя Санду.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

«Признаков замедления инфляционных процессов нет, инфляция во всем мире растёт. Цены на энергоносители не показывают никаких признаков стабилизации», — сказала президент.

Она объяснила такую зависимость экономики страны от внешних факторов отсутствием развитой промышленности и собственных энергоресурсов. По её мнению, это вызвано проблемами, которые сложились до того, как она пришла к власти и добилась досрочных выборов, на которых победила её партия «Действие и солидарность».

«Да, мы аграрная страна, но мы экспортируем сырье, потому что у нас очень слабая перерабатывающая промышленность и это не проблема последних шести месяцев», — заявила Санду.

Стоит отметить, что апреле годовой уровень инфляции в Молдавии вырос до 27,07%. В мае этот показатель составил 29,05%. Это стало «рекордом» среди стран Европы. В оппозиции отмечают, что такую высокую инфляцию нельзя объяснить только внешними факторами. Также в оппозиции отмечают, что молдавские власти могли бы получать скидки на российский газ, если бы не испортили отношения с РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавии выделят кредит €300 млн на энергобезопасность