Кишинёв, 25 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Высокие темпы инфляции в Молдавии вызваны внешними факторами, и пока не стоит ожидать, что они снизятся. Об этом в эфире телеканала «Прайм» заявила президент республики Майя Санду.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«Признаков замедления инфляционных процессов нет, инфляция во всем мире растёт. Цены на энергоносители не показывают никаких признаков стабилизации», — сказала президент.

Она объяснила такую зависимость экономики страны от внешних факторов отсутствием развитой промышленности и собственных энергоресурсов. По её мнению, это вызвано проблемами, которые сложились до того, как она пришла к власти и добилась досрочных выборов, на которых победила её партия «Действие и солидарность».

«Да, мы аграрная страна, но мы экспортируем сырье, потому что у нас очень слабая перерабатывающая промышленность и это не проблема последних шести месяцев», — заявила Санду.

Стоит отметить, что апреле годовой уровень инфляции в Молдавии вырос до 27,07%. В мае этот показатель составил 29,05%. Это стало «рекордом» среди стран Европы. В оппозиции отмечают, что такую высокую инфляцию нельзя объяснить только внешними факторами. Также в оппозиции отмечают, что молдавские власти могли бы получать скидки на российский газ, если бы не испортили отношения с РФ.