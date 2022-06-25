Берлин, , 12:06 — REGNUM Ситуация с авиационными перевозками, когда из-за закрытия российско-украинского воздушного пространства на авиасообщение во всем мире легли дополнительные нагрузки, может выправиться только к 2023 году. Об этом 15 июня заявил член правления германской авиакомпании Lufthansa Детлеф Кайзер в интервью газете Welt am Sonntag.

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«К сожалению, мы вряд ли сможем реально добиться краткосрочного улучшения (ситуации с авиаперевозками — ред.) этим летом», — сказал он.

При этом Кайзер отметил, что на данный момент в этом вопросе помогает только уменьшение количества рейсов и указал, что эта проблема актуальна не только для Германии, но и для всего мира.

«Мы ожидаем, что ситуация вновь нормализуется в 2023 году», — пояснил член правления Lufthansa.

Отметим, 23 июня германская авиакомпания Lufthansa объявила об отмене в середине летнего сезона ещё свыше 2 тыс. рейсов.