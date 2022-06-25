София, , 12:05 — REGNUM Представители Ассоциации населенных пунктов Болгарии (АБС) выступили с обвинениями в адрес ряда беженцев с Украины, подозревая их в совершении противоправных действий на болгарской территории. Об этом 25 июня сообщает БНР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты: спецоперация России на Украине — все новости»

Как утверждают в АБС, в настоящее время сотни переселенцев, пользуясь предоставленным им статусом беженцев, «могут совершать кражи и реализовывать мошеннические схемы».

Поводом для подобных обвинений послужили задержания в ряде городов и сел лиц, имеющих украинские паспорта и подозреваемых в уголовно наказуемых преступлениях. При этом болгарские правоохранители в очередной раз призвали местное население «не поддаваться панике». «Вина задержанных граждан может быть установлена только в судебном порядке», — говорится в заявлении МВД Болгарии.