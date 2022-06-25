Красноярск, 25 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом. 14 человек госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования, таким образом, достигло 366 837. Жертвами коронавируса за весь период пандемии стали 10 870 человек — за сутки зарегистрирован один новый летальный случай.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 355 071 пациент, в том числе 35 за последние 24 часа.