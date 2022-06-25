Анна Царькова, 25 июня 2022, 12:11 — REGNUM 12 из 27 государств Европейского союза к настоящему моменту полностью или частично отключены от газа из России. Об этом 24 июня заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«К настоящему моменту 12 стран-членов были либо полностью, либо частично отключены от российского газа», — приводит ее слова РИА Новости.
Заявление главы Европейской комиссии обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения указал на то, что за громкими заявлениями представителей Евросоюза может скрываться покупка российского газа не у Газпрома или иные хитрости. Были и те, кто отметил, что Европа в будущем может перейти на американский газ, который окажется крайне дорогим для ЕС. В целом, многие критически оценили заявление политика, учитывая то, что Европейский союз своими санкциями вредит, прежде всего, своей экономике.
«Так держать!» — с сарказмом отреагировал Iren N.
«Угу, да вы ещё есть перестаньте назло Путину», — смеется 15 955.
«Отключены — это когда громко отказались от Газпрома, а сами у Новатэка тихо сжиженный газ покупают в трехкратном объеме?» — поинтересовалась Olesia M.
«И правильно, вперёд, так сказать, в прошлое за хворостом!» — добавил Eduard.
«Что хотели, то и получили», — смеется Лидия.
«Американский сланцевый газ по запредельным ценам, welcome!» — с сарказмом пишет Михаил.
«Радостные болгары уже снесли своего отключальщика?» — смеется Елена К.
«Хотели же экологию улучшить. Пересесть хотели на электромобили, а пересядут на лошадей», — отреагировал Za_rus66.
«Нефти нет, газа нет, леса нет, угля нет, мазута нет — у них ничего нет! Голодранцы!» — смеется XIII.
«Зато у них есть европейские ценности», — с юмором ответил ему (XIII) In Nominis.
«Пусть капитализацией Apple топят и удобрения из неё же делают», — с сарказмом призвал «разобрать-собрать».
«Лучше мерзнуть гордо и непоколебимо», — пошутила Анжелика A.
«Какая обтекаемая формулировка «отключены от российского газа…». Что совсем не означает, что эти 12 стран российским газом не пользуются. Виртуальный реверс и прочая эквилибристика скрывается «гордыми» заявлениями», — отметил Marat T.
«Спецоперация идёт по плану и достигает поставленных задач», — с сарказмом добавил «Легкоходы».
«Так это только газ. А зерновые, удобрения и химию для производства удобрений, металлы?..» — задался вопросом один из участников обсуждения.
«Да, да… видели мы, как они слезают с газа, немного воздуха из ЕС и вуаля, газ уже не российский!» — с юмором подытожил Pavel L.