Москва, 25 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Запущено серийное производство тяжёлых межконтинентальных ядерных комплексов «Сармат», заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 25 июня в эфире телеканала «Россия 24».

Цитата из видео «Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Министерства обороны России Пуск ракеты «Сармат»

Рогозин рассказал, что регулярно посещает предприятие-разработчика уникального комплекса. Он подчеркнул, что работы ведутся в соответствии с графиком.

«Мы исходим из того, что, как и было сказано президентом, мы до конца года должны будем поставить первый полк в Ужуре Красноярского края на боевое дежурство», — заявил глава Роскосмоса.

Ракетная система «Сармат» призвана заменить советские комплексы «Воевода». Первый успешный пуск ракеты «Сармат» проведён 20 апреля 2022 года с космодрома «Плесецк».