Калуга, , 13:18 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы четыре ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 25 июня.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 18 человек. Днём ранее, 24 июня, в регионе было зарегистрировано 18 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 513 человек, 102 492 человека выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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