Лос-Анджелес, США, , 11:50 — REGNUM Американская продюсер и телезвезда Крис Дженнер в шутку заявила, что будет баллотироваться в президенты. Об этом 25 июня пишет Entertainment News.

Крис Дженнер Цитата из видеоинтервью

Дженнер опубликовала в личном TikTok-аккаунте видео, на котором изображён её предвыборный плакат «Крис Дженнер, кандидат в президенты 2024 года». После этого в ролике резко появляется танцующая телезвезда с подписью #Krissed, что является отсылкой к интернет-шутке rickrolled, когда кого-то обманули.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году бывший зять Крис Дженнер, рэпер Канье Уэст (Йе) заявлял о своём желании баллотироваться в президенты. Однако он пропустил крайний срок подачи заявки в качестве независимого кандидата во многих штатах США.

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