Москва, , 11:49 — REGNUM Более 1,1 тыс. человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 4,5% больше, чем накануне. Об этом 25 июня сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По состоянию на 25 июня в РФ: количество госпитализаций за сутки составило 1152 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,5%», — отмечается в сообщении.

Рост числа госпитализаций произошел в 37 субъектах, снижение — в 33, ситуация не изменилась в 15 регионах.