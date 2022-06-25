Увельский район, Челябинская область, , 11:49 — REGNUM В Челябинской области завели уголовное дело по факту приобретения из средств бюджета жилья ненадлежащего качества. Об этом сообщает областное управление СКР.

Деньги за жильё Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дело возбудили по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следователи считают, что преступная деятельность велась в 2019–2020 годах в Увельском муниципальном районе. Там для переселения людей из аварийного жилья в муниципальную собственность купили 18 квартир на более 27 млн рублей. Это было сделано без проверки на соответствие требованиям строительно-технических правил и норм и иным требованиям законодательства.

Сейчас следователи устанавливают круг причастных к совершению преступления. Глава управления СКР по региону Пётр Решетников держит ход расследования на контроле.