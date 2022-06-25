Увельский район, Челябинская область, 25 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Челябинской области завели уголовное дело по факту приобретения из средств бюджета жилья ненадлежащего качества. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги за жильё

Дело возбудили по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следователи считают, что преступная деятельность велась в 2019–2020 годах в Увельском муниципальном районе. Там для переселения людей из аварийного жилья в муниципальную собственность купили 18 квартир на более 27 млн рублей. Это было сделано без проверки на соответствие требованиям строительно-технических правил и норм и иным требованиям законодательства.

Сейчас следователи устанавливают круг причастных к совершению преступления. Глава управления СКР по региону Пётр Решетников держит ход расследования на контроле.