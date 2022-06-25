Москва, , 11:48 — REGNUM Как утверждает протодиакон Андрей Кураев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл упал на освящении храма в Новороссийске. Он написал об этом 25 июня в своём телеграм-канале.

Патриарх всея Руси Кирилл Кирилл Kremlin.ru

«После окончания освящения храма при сходе с кафедры упал патриарх Кирилл, поскользнувшись на дорогом мраморном полу. Не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы», — утверждает в своём сообщении Кураев.

Также протодиакон добавил, что при этом Кирилл ушибся спиной о ребро кафедры, после чего продолжил литургию.

«Но виноваты (в произошедшем — ред.) короновирусные ограничения, из-за которых патриарх не разрешает прикасаться к себе и поддерживать на ступеньках», — также утверждает Кураев.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Спасского кафедрального собора в Пензе.