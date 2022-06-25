Москва, , 11:47 — REGNUM Сдавшийся в плен военный ВСУ Леонид Мусейчук сожалеет, что пошел воевать за Украину. Повар по образованию Мусейчук был призван в украинские войска в апреле.

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«25 апреля отправили во Львовскую область, проходил подготовку, готовили американец и англичанин. Они … говорили по-английски, переводчик у них был. Учили, как отступать и как нападать», — рассказал он РИА Новости.

«Сожалею, что пошел (воевать — прим.), вообще бы не шел, потому что вранье все, и наши знают, что вранье, хотят сдаться, но боятся», — добавил он, отмпетив, что украинские военные стреляют по своим.