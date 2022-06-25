Кишинёв, , 11:46 — REGNUM Запрет ретрансляции в Молдавии новостей от российских телеканалов не является нарушением прав русскоговорящих граждан страны. Об этом на телеканале «Прайм» заявила президент республики Майя Санду.

Майя Санду Gov.md

«Мы уважаем русскоговорящих граждан Молдовы, хотим, чтобы они чувствовали себя хорошо, никто не задевает их права и свободы», — сказала Санду.

По ее словам, ограничения трансляции для российских каналов якобы нужен для того, чтобы не дать гражданам попасть под влияние «дезинформации». При этом она считает, что жители должны иметь доступ к объективной информации.

Напомним, в июне в Молдавии ввели запрет на ретрансляцию всех российских новостных и аналитических передач, а также военных фильмов. Молдавские русскоязычные телеканалы подвергаются штрафам, если сообщают о событиях на Украине не так, как это освещает киевский режим. Кроме того, перед 9 Мая в стране ввели запрет на георгиевскую ленту и всего, что можно трактовать, как поддержку России.

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