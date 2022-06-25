Бухарест, 25 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Административный суд Бухареста своим специальным решением полностью аннулирован Генеральный план (ГП) столицы Румынии, признав его «неэффективным и спорным». Об этом 25 июня сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Nicolas Raymond Флаг Румынии

По официальным данным, судьи посчитали, что принятый в 2000-м году Генплан был утверждён незаконно, а его основные пункты не имеют юридической силы на протяжении последних 12-ти лет. В качестве основных «минусов» архитектурного документа признано строительство многоэтажных башен, «уродующих бухарестский центр», а также возведение торговых центров в исторической части города.

При этом судебное решение не является окончательным и может быть обжаловано в течение ближайших 14 дней.