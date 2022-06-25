Иркутск, , 11:43 — REGNUM Лазерное сканирование около тысячи километров дорог проведут в 2022 году в Иркутской области, сообщает 25 июня телегам-канал правительства Приангарья.

Иркутская область. Лазерное сканирование дорог Правительство Иркутской области

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, лазерный сканер позволит вывести работу на новый уровень.

«Он позволяет быстро проверять проведённый ремонт, обнаруживать несоответствия проектной документации и заставлять подрядчика переделывать эти места. С помощью оборудования будет составлена карта актуального состояния автодорог Иркутской области, чтобы в первую очередь приводить в нормативное состояние действительно самые сложные участки», — сказал иркутский губернатор.

Будет составлена карта актуального состояния автодорог Иркутской области Правительство Иркутской области

Известно, что специалистам предстоит отсканировать: все объекты, которые входят в национальный проект «Безопасные качественные дороги»; отрезки, которые привели в нормативное состояние в прошлом году и на них распространяются гарантийные обязательства подрядчиков; участки, которые планируется отремонтировать в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на ремонт и строительство дорог в Иркутской области из регионального бюджета дополнительно выделено 1,7 млрд рублей.

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