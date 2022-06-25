В Приангарье дороги сканируют лазером
Иркутск, 25 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Лазерное сканирование около тысячи километров дорог проведут в 2022 году в Иркутской области, сообщает 25 июня телегам-канал правительства Приангарья.
По словам губернатора региона Игоря Кобзева, лазерный сканер позволит вывести работу на новый уровень.
«Он позволяет быстро проверять проведённый ремонт, обнаруживать несоответствия проектной документации и заставлять подрядчика переделывать эти места. С помощью оборудования будет составлена карта актуального состояния автодорог Иркутской области, чтобы в первую очередь приводить в нормативное состояние действительно самые сложные участки», — сказал иркутский губернатор.
Известно, что специалистам предстоит отсканировать: все объекты, которые входят в национальный проект «Безопасные качественные дороги»; отрезки, которые привели в нормативное состояние в прошлом году и на них распространяются гарантийные обязательства подрядчиков; участки, которые планируется отремонтировать в следующем году.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на ремонт и строительство дорог в Иркутской области из регионального бюджета дополнительно выделено 1,7 млрд рублей.
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