Иркутск, 25 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Лазерное сканирование около тысячи километров дорог проведут в 2022 году в Иркутской области, сообщает 25 июня телегам-канал правительства Приангарья.

Правительство Иркутской области Иркутская область. Лазерное сканирование дорог

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, лазерный сканер позволит вывести работу на новый уровень.

«Он позволяет быстро проверять проведённый ремонт, обнаруживать несоответствия проектной документации и заставлять подрядчика переделывать эти места. С помощью оборудования будет составлена карта актуального состояния автодорог Иркутской области, чтобы в первую очередь приводить в нормативное состояние действительно самые сложные участки», — сказал иркутский губернатор.

Правительство Иркутской области Будет составлена карта актуального состояния автодорог Иркутской области

Известно, что специалистам предстоит отсканировать: все объекты, которые входят в национальный проект «Безопасные качественные дороги»; отрезки, которые привели в нормативное состояние в прошлом году и на них распространяются гарантийные обязательства подрядчиков; участки, которые планируется отремонтировать в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на ремонт и строительство дорог в Иркутской области из регионального бюджета дополнительно выделено 1,7 млрд рублей.

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