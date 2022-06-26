Тбилиси, , 21:22 — REGNUM Депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» оскорбил съёмочную группу оппозиционного телеканала «Мтавари архи», сообщает 24 июня tvpirveli. ge.

«Неприличными словами не выражаться!» Цитата из т/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР

Инцидент произошел во дворе парламента. Журналистка Ната Джахуташвили увидела там председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Бераю и решила задать ему вопрос, касающийся ситуации на границе Грузии и Южной Осетии. По словам журналистки парламентарий отказался отвечать на вопрос, а затем и вовсе спрятался в свой машине. Убедившись, что оператор перестал его снимать, Берая опустил стекло автомобиля и грубо обругал журналистов.

Свидетелями инцидента оказались сотрудники службы безопасности парламента и пресс-службы «Грузинской мечты».

Напомним, что происшествия с оскорблениями и нападениями на журалистов в Грузии происходят регулярно.