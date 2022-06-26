Председатель парламентского комитета оскорбил грузинских журналистов
Тбилиси, 26 июня, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» оскорбил съёмочную группу оппозиционного телеканала «Мтавари архи», сообщает 24 июня tvpirveli. ge.
Инцидент произошел во дворе парламента. Журналистка Ната Джахуташвили увидела там председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Бераю и решила задать ему вопрос, касающийся ситуации на границе Грузии и Южной Осетии. По словам журналистки парламентарий отказался отвечать на вопрос, а затем и вовсе спрятался в свой машине. Убедившись, что оператор перестал его снимать, Берая опустил стекло автомобиля и грубо обругал журналистов.
Свидетелями инцидента оказались сотрудники службы безопасности парламента и пресс-службы «Грузинской мечты».
Напомним, что происшествия с оскорблениями и нападениями на журалистов в Грузии происходят регулярно.