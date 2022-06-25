Улан-Удэ, 25 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Бурятии выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Двоим заболевшим потребовалась госпитализация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 137 185. Жертвами коронавируса к настоящему времени стали 3035 человек.

Выздоровели после COVID-19 к 25 июня 133 907 пациентов, в том числе восемь за последние сутки.