Киев, 25 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Схему поставок некачественных бронежилетов для нужд вооруженных украинских формирований выявили украинские правоохранители. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба офиса генпрокурора этой страны в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бронежилет

Отмечается, что в поставках некачественных бронежилетов ВСУ заподозрили жителя Киева, организовавшего их продажу и в том числе через представителей волонтерских организаций, осуществляющих помощь киевским боевикам. Также ещё несколько украинских граждан рекламировали через социальные сети и мессенджеры некачественные изделия.

«В действительности, элементы защиты были изготовлены кустарным способом с использованием низкокачественных металлических пластин, не соответствующих заявленным стандартам качества, простреливаются пулями и неэффективны даже от обломков», — указывается в сообщении.

Кроме того, уточняется что каждый бронежилет стоил от 10 до 16 тысяч гривен (18-29 тысяч рублей) и добавляется, что следствие по этому делу продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал, что решение Евросовета предоставить статус кандидата на вхождение в Евросоюз Украине и Молдавии, но отказать в этом Грузии было несправедливым.