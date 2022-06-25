Чита, , 11:34 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 25 июня 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 325 (+17 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем 166 499 пациентов (+19 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв уже составляет 2682 человек (+1 за сутки).

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 16 человек находится в тяжелом состоянии, двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

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