Москва, 25 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Режиссер Никита Михалков подверг критике блогера Даню Милохина и певца Филиппа Киркорова.

Okras Филипп Киркоров

«Устраивается шабаш на «МУЗ-ТВ» с ЛГБТ-демонстрацией. А еще вы приглашаете в качестве спикера на экономический форум Даню Милохина. Филипп Киркоров в перьях топчется на кресте во время концерта, а потом в кино играет царя Петра I», — отметил он В программе «БесогонТВ».

Также он нелестно отозвался о журналистке Ксении Собчак. По его мнению, она венчалась в храме «ради хайпа».