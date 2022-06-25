Донецк, , 11:29 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов». Об этом 25 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:20 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 6 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

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