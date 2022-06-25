Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Певица Мэрайя Кэри прокомментировала решение верховного суда США об отмене постановления о правах на аборты 1973 года. Она опубликовала пост на эту тему в своём аккаунте в Twitter 25 июня.

Мэрайя Кэри Цитата из клипа на песню My All

«Это действительно непостижимо и обескураживающе — пытаться объяснить моей 11-летней дочери, почему мы живем в мире, где права женщин разрушаются на наших глазах», — написала Кэри. Ранее против решения суда высказалась её коллега, певица Тейлор Свифт.

ИА REGNUM напоминает, что 24 июня 2022 года верховный суд США отменил постановление от 1973 года, разрешив штатам на местном уровне легализовать или запрещать аборты. После этого в шести штатах аборты были запрещены — в Техасе, Кентукки, Луизиане, Миссури, Оклахоме и Южной Дакоте.

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