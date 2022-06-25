Вашингтон, 25 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Электрический пикап Cybertruck от американкой компании Tesla будет выпущен на рынок во второй половине 2023 года, заявил глава компании Илон Маск. Об этом сообщает портал Electrek.

Drive Tesla Обновленная версия Tesla Cybertruck

Маск рассказал, что специалисты компании внесли финальные изменения в дизайн автомобиля. Он подчеркнул, что работа над дизайном затянулась, но сейчас этот вопрос полностью решён.

Генеральный директор Tesla добавил, что запуску серийного производства в 2022 году помешала не только работа над пикапом, но и нехватка чипов. Он заявил, что новый график производства Cybertruck предусматривает выход автомобиля в середине 2023 года.

Компания Tesla представила свой первый электрический пикап в 2019 году. Первоначально в компании планировали выпустить эту модель на рынок в 2021 году.

Позже производитель электромобилей неоднократно сдвигал сроки серийного производства. Также в Tesla задержали выход ранее представленного грузового электромобиля Semi и электрического суперкара Roadster.